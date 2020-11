SportMediaset – De Laurentiis fissa il prezzo per Arkadiusz Milik, valore quasi dimezzato!

Dopo il mancato trasferimento alla Roma, mezza stagione in tribuna ed un posto all’Europeo da guadagnarsi, Arkadiusz Milik a gennaio potrebbe lasciare definitivamente il Napoli. Il polacco è stato vicino anche vicino a Juventus ed Everton, per una cifra poco distante dai 30 milioni di euro. Per cercare di cederlo nel più breve tempo possibile, considerando anche che l’attaccante sia in scadenza di contratto, Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo: 18 milioni di euro. Lo riferisce la redazione di Sport Mediaset.