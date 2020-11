Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha parlato di Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gattuso è stato importante per Insigne, tra i due è nato un rapporto bellissimo. Rapporto con i tifosi? Dopo la partita contro la Bosnia il capitano azzurro l’ha detto, giocare a Napoli per un napoletano è sempre più difficile. Al momento è in ottimi rapporti con la piazza”.