Il centrocampista del Milan, Alexis Saelemaekers, ha concesso una breve intervista alla redazione di Sport Mediaset.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“In questo momento abbiamo più fiducia in noi stessi, andiamo a Napoli per vincere. Mister Bonera? Pronto per questa partita, ha fatto un buon lavoro in settimana. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita”.