Rivoluzione in Lega – Arrivano 1,7 miliardi e nuovi diritti tv, la Serie A come la Premier

Una vera e propria rivoluzione per la Lega della massima serie del campionato nostrano, che porterà una boccata d’aria ed una ventata di freschezza e valorizzazione all’intera industria.

La Lega Serie A, dopo aver costituto una propria ‘media company’ incaricata di gestire e vendere i diritti televisivi del calcio italiano, in Italia e all’estero, ha trovato un accordo con CVC, Advent e FSI, colossi capaci di costituire un ‘fondo di provate equity’ volto ad acquistare e poi rivendere una società non quotata in borsa (come la Lega Serie A, appunto) e poi rivenderla ad un prezzo di plusvalenza tra dieci anni.

I benefici? Il fondo, acquistando il 10% dei diritti di Serie A a 1,7 miliardi di euro (con consenso unanime dai venti presidenti di Lega) avrà come unico obiettivo il miglioramento e la rivalutazione dell’intero sistema calcistico italiano, rendendo finalmente onore allo spettacolo del calcio nostrano.