Amelia: “Il Napoli può vincere lo scudetto! Ma c’è un unico rammarico…”

Marco Amelia è intervenuto a Radio Crc, nel corso della trasmissione “Un sogno del cuore”, ed ha affrontato vari argomenti riguardanti il Napoli.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Per me il Napoli può vincere lo scudetto. L’unico rammarico è che non abbia potuto giocare il match a Torino. Da amante del calcio spero che questo match si giochi sul campo e che al Napoli venga restituito il punto di penalità. Gattuso è un grande allenatore, non è solo un motivatore. Infatti, ha una grande capacità nel saper leggere bene le partite”.