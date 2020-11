Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, ha parlato dell’infortunio dell’attaccante ai microfoni di 7Gold.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ha avuto tanta paura, anche se non è la prima volta che subisce un infortunio al braccio. Sentiva un gran dolore e temeva di aver perso il braccio! Dovrà stare fuori almeno un mesetto, è molto arrabbiato e dispiaciuto. Sta continuando a fare accertamenti e so che per il momento non sarà operato”.