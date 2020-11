FOTO – Undici forzato per Gattuso: chance per Elmas, Mertens scalpita. Un problema a centrocampo

Pioggia di cattive notizie in casa Napoli: dopo gli infortuni di Osimhen e Ospina, la positività di Hysaj e quella di Rrhamani (già infortunato), il tecnico azzurro è chiamato a scegliere i migliori undici da schierare contro il Milan domenica.

Dopo aver assodato la non perfetta condizione di Zielinski dopo la guarigione da covid, nonchè lo stato influenzale di Bakayoko, il tecncio partenopeo è chiamato a scegliere una formazione tendenzialmente obbligata.

Confermato il ‘solito’ pacchetto difensivo, Gattuso valuta l’esclusione di Demme in regia per favorire la presenza di Bakayoko al centro di una mediana a tre, supportato ai lati da Elmas e Fabian.

In avanti ritorno al passato per Mertens, che tornerà quasi sicuramente a fare la prima punta. Ai suoi lati uno spettacolare Insigne ed uno tra Lozano e Politano, con il messicano in vantaggio.

Ecco il grafico secondo Sportmediaset: