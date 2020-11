ULTIM’ORA – Leao salta Napoli-Milan: i tempi di recupero

Leao si è infortunato con il Portogallo Under 21, e dopo gli esami si è evidenziata una lesione. Si tratta di un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Non recupererà prima di 10 giorni almeno. Il Milan che dovrà fare a meno del portoghese per le sfide di Napoli, Lille e Fiorentina. Tra 10 giorni saranno effettuati ulteriori esami per rivalutare meglio l’infortunio. Leao era uno dei giocatori più in forma prima dell’infortunio in Nazionale, la sua perdita è una brutta tegola per Pioli.