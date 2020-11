Guai anche in casa Milan. Oltre a dover fare i conti con il Covid, positivi Pioli e il vice, anche il Milan è alle prese con i problemi derivanti dalle nazionali: Rafael Leao, ieri, si è infortunato con il Portogallo Under-21. Rientrato in Italia si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Napoli, probabilmente, è lontana per l’attaccante rossonero. Lo riferisce Sky Sport.