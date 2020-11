Tutte le novità delle FAQ ministeriali sul nuovo DPCM

Com’è già noto, il Dpcm del 3 novembre 2020 ha suddivisione l’Italia in tre aree per le quali sono previste misure restrittive diverse:



AREA GIALLA:

Lazio, Molise, Provincia Trento, Sardegna, Veneto

AREA ARANCIONE: Abruzzo (da oggi, tramite ordinanza regionale, sarà equiparata a zona rossa), Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria

AREA ROSSA: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta

Questa la novità principale introdotta dalle ultime Faq. È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?



AREA GIALLA: Sì, purché entrambi i comuni si trovino nell’area gialla

AREA ARANCIONE E ROSSA: Laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

SPOSTAMENTI



Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?



AREA GIALLA: È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, se non motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Fortemente raccomandato non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

AREA ARANCIONE: È consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 vietati tutti gli spostamenti, se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e Regioni (se non motivati da esigenze sopra specificate)

Consentiti spostamenti, verso qualsiasi area, necessari per lo svolgimento della didattica in presenza

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

AREA ROSSA: Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso

Consentiti spostamenti strettamente necessari per lo svolgimento della didattica in presenza

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Consigliato lavorare a distanza

Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo?

AREA GIALLA: Dalle 5 alle 22 non è necessario. Dalle 22 alle 5, si deve dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

AREA ARANCIONE: Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve dimostrare che rientra tra quelli consentiti.

AREA ROSSA: Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

È necessario produrre un’autodichiarazione?

PER TUTTE LE AREE: Lo spostamento va giustificato mediante autodichiarazione che potrà essere resa anche su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

AREA GIALLA e ARANCIONE: Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari.

AREA ROSSA: Sì, è una condizione di necessità.

PER TUTTE LE AREE: Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, va ricordato che sono categorie più vulnerabili e quindi bisogna cercare di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

PER TUTTE LE AREE: Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice o secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?

PER TUTTE LE AREE: È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?

AREA GIALLA: Sì, solo in orari compresi tra le ore 5 e le 22.

AREA ARANCIONE: In orari compresi tra le ore 5 e le 22 e solo in ambito comunale.

AREA ROSSA: Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

PER TUTTE LE AREE: No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale se identificato come contatto stretto di un positivo. In quest’ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, solo per effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e con obbligo di indossare la mascherina.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

AREA GIALLA e ARANCIONE: Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

AREA ROSSA: Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm del 3 novembre 2020 (quelli di prima necessità).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

PER TUTTE LE AREE: È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando o tornando dal lavoro, anche tramite l’autodichiarazione. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

PER TUTTE LE AREE: In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

AREA GIALLA: Sì.

AREA ARANCIONE e ROSSA: Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi già chiariti (esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute).

È possibile raggiungere la seconda casa?

AREA GIALLA: Sì, se entrambe le case sono in un comune dell’area gialla. Altrimenti solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili*

AREA ARANCIONE: Sì, dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, si può solo in casi di estrema necessità*

AREA ROSSA: Solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili*

* ad esempio crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.