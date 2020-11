Tmw – Maksimovic, nome concreto per l’Inter: spunta un dettaglio sulla possibile proposta

L’Inter è in pressing su Nikola Maksimovic! Tuttomercatoweb.com scrive che per la dirigenza nerazzurra è un nome concreto per rinforzare la difesa il prossimo anno. Zhang, insieme ai suoi collaboratori, studia le mosse per accaparrarsi il difensore azzurro in scadenza di contratto con il Napoli, per prenderlo a zero nell’estate 2021. L’Inter sta preparando numeri e contratto, quadriennale, da sottoporre a Maksimovic e al suo entourage. De Laurentiis, dal suo canto, tenterà un nuovo approccio per il rinnovo.