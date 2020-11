Ranking Uefa, il Napoli tra i primi 20

Arriva il ranking Uefa per club aggiornato dopo le prime tre giornate dei gironi di Champions ed Europa League. Domina il Bayern Monaco, campione del mondo in carica, con Barcellona e Real Madrid a rincorrere. La Juventus si posiziona al quarto posto, prima e unica squadra italiana in top ten, scavalcando anche Atletico Madrid e Manchester City. Il Napoli solo ventesimo con 68,000 punti preceduto da Roma con 71,000 punti. Bene anche Atalanta e Lazio rispettivamente trentaduesima e trentottesima. Ultima delle italiane è il Milan al sessantesimo posto.