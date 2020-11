L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ed attuale capitano della Slovacchia, patria anche dell’azzurro Stanislav Lobotka, a RTVS ha commentato la sconfitta di ieri della sua nazionale contro la Repubblica Ceca:

“I nostri avversari hanno creato più occasioni, sono stati più forti e hanno meritato il successo. Ha vinto la squadra migliore. Dobbiamo guardare avanti, l’amarezza per la retrocessione in C di Nations League resta”.