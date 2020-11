Napoli-Milan di domenica sera rappresenta, dopo la sosta nazionali, una gara fondamentale in chiave campionato. Ecco di seguito le ultime in casa rossonera con il report ufficiale del Milan: “Prima parte del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare, poi squadra in campo dove ha proseguito nel riscaldamento tramite una serie di torelli a tema. Al termine, spazio alla parte tattica. Per concludere si è giocata una partitella su campo ridotto”.