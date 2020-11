Luca Marchetti: “Emerson Palmieri? Obiettivo del Napoli. Milik-Inter non ci risulta”

Luca Marchetti, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte. Ecco quanto riferito: “Napoli-Milan? Troppo presto per essere una partita da scudetto, ma in pochi si sarebbero immaginati ambizioni così grandi per queste due squadre. Se il Napoli non vince lo scudetto non ha fallito nessun obiettivo, non è la prima candidata a vincerlo. Per la situazione che viviamo oggi nessuno poteva partite più avanti dell’altro tra infortuni e positività, forse solo Juventus e Inter. Osimhen? Non bisogna illudersi, l’infortunio c’è anche se c’è possibilità di vederlo contro il Milan. Emerson Palmieri? Un obiettivo del Napoli, il calciatore ha anche espresso di voler trovare più continuità e ritornare in Italia. Però c’è un problema di spazio. Milik-Inter? A noi non risulta. Dipende tutto da lui, può andare anche all’Everton. Può anche restare fino a giugno perché già sa di avere una squadra. Liverpool su Koulibaly? Non è ancora arrivata l’offerta che desidera De Laurentiis, e a gennaio il mercato sarà ancora più povero di quello estivo. Klopp ha detto che aspettano Van Dijk”.