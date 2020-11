Lega Serie A, pronta l’Assemblea per discutere della cessione del 10%: i dettagli

La Lega Serie A si riunirà quest’oggi per ascoltare la relazione di Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis sulla trattativa per la cessione del 10% della Lega SerieA Servizi (la newco dei diritti tv) alla cordata composta da Advent, Cvc e Fsi. L’edizione odierna de Il Mattino scrive a riguardo:

“Siamo alla stretta finale. Il comitato è riuscito a ottenere circa 1,65 miliardi. Dunque, oggi dovrebbe arrivare il via libera all’operazione che consentirà ai club della serie A di incassare liquidità importante in questi momenti di stretta legata al Covid. In pratica, dunque, la Lega di A è stata valutata 16,5 miliardi. L’ operazione che verrà varata oggi è solo commerciale e pare che al momento solo Lotito e Percassi abbiano ancora qualche perplessità. Servono 14 sì. Poi si dovrà approvare il criterio di spartizione”.