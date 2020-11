Inter-Handanovic, si lavora al rinnovo! Meret si allontana dai radar dei nerazzurri?

L’Inter è al lavoro per rinnovare il contratto a Samir Handanovic! C’è un accordo di massima tra le parti per rinnova fino al 2023, mancano gli ultimi dettagli ma l’obiettivo è continuare insieme. TMW, inoltre, scrive che si lavora anche per un futuro in nerazzurro dopo la fine della carriera calcistica. Il futuro di Samir Handanovic è sempre più a tinte Inter! Questo, in ottica Napoli, potrebbe essere “positivo”: l’Inter pensava a Meret per il post Handanovic. Il portiere azzurro si allontana dai radar del club milanese?