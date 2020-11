La Gazzetta dello Sport riporta la possibilità di vedere un centrocampo inedito, in un modulo vecchio targato 4-3-3. Infatti, Demme-Fabian ed Elmas non hanno mai giocato insieme tutti e tre dall’inizio in questo campionato.

In attacco potrebbero partire titolari Insigne, Lozano e Mertens per affondare la difesa del Napoli. In porta Meret, con Mario Rui e la solita coppia difensiva composta da Koulibaly e Manolas. Vedremo quali saranno poi le scelte definitive del mister.