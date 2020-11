FOTO – Bakayoko torna dopo l’influenza: “La vita è bella, continua a sorridere”

Dopo essere rimasto in quarantena fiduciaria in Francia per via di un violento attacco influenzale, Tiemoué Bakayoko, è tornato ad allenarsi, assieme ai suoi compagni, al centro di allenamento di Castel Volturno. La presenza del francese da titolare sarà in dubbio fino all’ultimo minuto ma il francese vuole esserci a tutti i costi. Infatti per lui sarebbe un match speciale dato che riaffronterebbe il Milan, sua ex squadra dove era allenato proprio da Gennaro Gattuso.

Alla fine della sessione mattutina di allenamento, il centrocampista azzurro ha postato su instagram una storia segno della sua grande voglia di tornare in campo. Di seguito lo scatto in questione: