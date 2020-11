Faouzi sponsorizza Ghoulam! Il terzino si candida ad una maglia contro il Milan

Con l’assenza di Hysaj, positivo al Covid, contro il Milan sarà chiamato al rientro in campo uno fra Mario Rui e Ghoulam, “puniti” e, quindi, spediti in tribuna da Rino Gattuso prima del match contro il Bologna. Faouzi chiama l’attenzione del suo allenatore e fa sapere di essere pronto! A riguardo l’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

“Faouzi sponsorizza Ghoulam. «Mi sento bene, mi sento in forma», ha detto l’esterno d’Algeria nel corso di una videochat a mezzo Instagram con beIN Sports. E ora non resta che cancellare le tracce del provvedimento che Gattuso ha deciso di adottare a Bologna: tribuna punitiva per lui e per Mario Rui. «Hanno fatto delle gran passeggiate nella rinitura», la spiegazione di Rino. Passato remoto, ormai, considerando lo stile dell’allenatore. E tra l’altro dopo la positività al Covid di Hysaj, nei fatti la prima scelta d’inizio stagione per la fascia sinistra, sarà necessaria la partecipazione di tutti. A cominciare dalla partita con il Milan: «Ho subito gravi infortuni ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare a giocare. Vivere lontano dal campo per un po’ di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso». In Algeria, e non solo, nel corso del lockdown di marzo-maggio hanno fatto il giro le immagini di Ghoulam intento a distribuire pacchi di viveri e beni di prima necessità ai membri della comunità islamica di Napoli. «La situazione è complicata ma da calciatore e musulmano mi sentivo in dovere di aiutare gli altri. L’ho fatto anche perché questa città mi ha adottato»”.