Gli azzurri non si sono mai fermati e credono ancora e sempre nella giustizia. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è al lavoro per presentare il ricorso al Coni.

La società partenopea vuole ribaltare a tutti costi la sentenza di Piero Sandulli e quella prima del Giudice Mastrandrea, dimostrando di voler andare fin in fondo.