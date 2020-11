Adesso è ufficiale, il giudice sportivo ha decretato il 3-0 a tavolino per la Salernitana contro la Reggiana, partita non disputata a causa dei 28 positivi nel club emiliano.

I calciatori disponibili erano solo 10 e per questo motivo il Giudice Sportivo ha decretato il 3-0 a tavolino in favore dei campani, poiché i neopromossi non si erano presentati allo Stadio Arechi.

Si attendono sviluppi in merito ad un eventuale ricorso.

Fonte: Comunicato giudice sportivo