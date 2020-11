Osimhen spera, Ospina aspetta, Bakayoko negativo ed Hysaj a casa: la conta degli indisponibili ed il punto della situazione

Momento critico in casa azzurra per quanto riguarda il fronte indisponibili.

Se per Osimhen (adesso a Villa Stuart) si scongiurano lesioni o fratture, per Ospina si attendono i risultati strumentali.

Hysaj, invece, è risultato positivo al covid ed attende di decidere se passare l’autoisolamento in Albania o tornare a Napoli.

Discorso più ottimistico per Bakayoko che, fermato da un’influenza, è risultato negativo al tampone secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli: