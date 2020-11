Tante gare di Nations League questa sera per i calciatori del Napoli, a partire da Insigne che scenderà in campo dal 1′ con l’Italia per affrontare la Bosnia, mentre restano in panchina Meret e Di Lorenzo. Titolarità anche per Zielinski in Polonia-Olanda dello stesso girone, panchina per Milik. Dentro anche Dries Mertens in Belgio-Danimarca, in attacco con Lukaku e Hazard. Ci sono Lobotka e Rrahmani, rispettivamente in Repubblica Ceca-Slovacchia e Kosovo-Moldavia.