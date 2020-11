Napoli-Milan, parla Amelia: “Azzurri hanno il futuro tra i pali, Gattuso un vincente perchè..”

Marco Amelia, ex portiere di stanza al Milan dal 2010 al 2014, parla degli azzurri e del collega Rino Gattuso a Radio Marte:

“Il Napoli ha due portieri di alto livello. Ospina è più che un ottimo poritere, Meret quando viene chiamato fa sempre benissimo. Sono contento per lui, il Napoli ha fatto un ottimo investimento per il futuro”.

“Gattuso? Non era facile arrivare al Napoli dopo Ancelotti. Lui è riuscito ad amalgamare, sa come si vince ed ha creato l’ambiente giusto per far arrivare la squadra ai risultati. Sono fiducioso”.