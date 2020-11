Evani: “Abbiamo dato una grande gioia a Mancini. Non vediamo l’ora di affrontare i migliori”

Ancora una volta in panchina al posto di Roberto Mancini, Alberico Evani ha condotto l’Italia alla qualificazione alla Final Four di Nations League. Ecco le dichiarazioni del ct di giornata alla Rai dopo la vittoria sulla Bosnia:

“Con Mancini ci sentiamo ogni giorno, credo che i ragazzi gli abbiano dato una grande soddisfazione. Ora sarà bello confrontarsi con squadre forti alle Final Four e agli Europei, non vediamo l’ora di testare il nostro livello. Pensiamo di esserci avvicinati ai migliori, anche in termini di ranking. Noi cerchiamo sempre di arrivare a un risultato tramite il gioco, i ragazzi sono stati fantastici. Pur senza il mister è andato tutto bene”.