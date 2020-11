D’Alessio: “Insigne mi ha promesso che se segna al Milan mi dedicherà il gol”

Gigi D’alessio, noto cantautore napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Avete visto tutti il video di Lorenzo Insigne che canta Annarè, la mia canzone. E’ stato spettacolare. Lorenzo mi ha fatto una promessa, mi ha detto che se segna al Milan dedica a me il suo gol. Mi ha assicurato che ne farà tre a Gigio domenica. E sapete chi ha girato quel video nel treno? Proprio Donnarumma, il portiere rossonero è un altro mio grande fan”.



“Spero tanto che finisca presto questa emergenza Coronavirus, non se ne può più. Con tutto il cuore mi auguro di fare il mio concerto al San Paolo il tre luglio, ma io prima vorrei vedermi una partita del mio grande Napoli. Gennaro Gattuso mi piace tantissimo, ha dato quella mentalità che mancava alla squadra partenopea, è uno tosto, ha il carattere adatto per allenare la squadra azzurra”.