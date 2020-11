L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sul caso Juventus-Napoli. Ecco il suo pensiero:

“Penso che Juve-Napoli andava giocata. Fossi stato in Gattuso avrei fatto di tutto per far sì che ciò accadesse, perchè gli azzurri avrebbero vinto con buona probabilità. Non presentarsi a Torino è stato un errore. Nella sentenza del Giudice Sportivo si vede come si siano create le condizioni per la mancata partenza del Napoli. Se la decisione verrà rivista, allora verrà accettata”.