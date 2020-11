Bosnia -Italia: le formazioni ufficiali

Il commissario tecnico ad interim, Alberico Evani, ha deciso di lasciare fuori Federico Bernardeschi per la partita contro la Bosnia. Per dieci undicesimi formazione uguale a quella che ha dominato contro la Polonia, ma è Berardi il terzo d’attacco con Insigne e Belotti. Fuori il torinista Gojak nella Bosnia, così come Visca.

Bosnia (4-3-3)

Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Gojak; Tatar, Prevljak, Krunic.

Italia (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.