Allarme Covid: ecco tutti i calciatori risultati positivi con le rispettive nazionali

Gli impegni con le nazionali non hanno di certo aiutato i vari club. Moltissimi calciatori hanno lasciato le proprie squadre per rappresentare il proprio Paese in giro per il mondo. Iniziano ad essere svariati i giocatori che hanno contratto il Covid-19 durante il ritiro con la Nazionale. La Nations League e le qualificazioni ad Europei e Mondiali hanno contribuito all’aumento dei contagi nel mondo del calcio.



Nella Serbia ci sono ben tre calciatori di Serie A positivi: Milinkovic Savic (Lazio), Lazovic (Hellas Verona) e Kolarov (Inter). Anche la Croazia non se la passa benissimo con Brozovic (Inter) e Vida (Besiktas). Hysaj (Napoli) nell’Albania, Malinovskyi (Atalanta) nell’Ucraina e Kolasinac (Arsenal) nella Bosnia, avversaria dell’Italia questa sera in Nations League.

Contagi anche negli altri continenti, Luis Suarez, infatti, è risultato positivo durante il ritiro con l’Uruguay e, con molta probabilità, salterà il match tra Atletico Madrid e Barcellona di campionato.