Venerato a KKN: “Si parte da 15 milioni per Milik. Inter? Ecco cosa mi risulta”

Il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione legata ad Arkadiusz Milik.

“Si parte da una base d’asta di 15 milioni di euro per Milik. Posso smentire l’interesse dell’Everton e delle squadre italiane, come l’Inter. Erano solo rumors. Il Tottenham ha ricevuto gli agenti in estate, era interessato”.

“De Laurentiis ha il coltello dalla parte del manico, non farà sconti. Dopo il no alla Fiorentina e al rinnovo di contratto è rimasto infastidito e sarà un vero e proprio braccio di ferro”.