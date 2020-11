Tuttosport: “Inter-Milik, uno “sponsor” illustre spinge l’azzurro a Milano”

“Inter-Milik, avanti tutta con una sponsorizzazione speciale, quella della Polonia”. Così questa mattina Tuttosport esordisce in merito al possibile affare che porterebbe il numero 99 azzurro a Milano.

Lo sponsor in questione è Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca, il quale vorrebbe Milik in forma in vista dell’Europeo. Juve e Roma, interessate in estate, sembrano sfumate; la Fiorentina ha tre centravanti e dovrà capire cosa chiederà Prandelli. L’Inter, come noto, ha un problema in avanti, visto che quando viene a mancare Lukaku, Conte perde centimetri e reti. Il tecnico vuole un quarto attaccante di livello e il club si sta muovendo.

L’ostacolo è ovviamente rappresentato dalle richieste economiche del Napoli perché De Laurentiis non ha intenzione di agevolare Milik per i fatti sopracitati: 20 milioni la valutazione di partenza.