TMW – Llorente ai saluti: possibile il ritorno all’Athletic Club

Fernando Llorente, attaccante ma oramai fuori rosa, del Napoli avrebbe dovuto lasciare gli azzurri già nella passata stagione. Sarà stato per l’ingaggio oneroso (2.5 milioni di euro), sarà stato perchè forse le destinazioni italiane (Parma, Genoa, Spezia) non suscitavano in lui grandi emozioni.

Ma a gennaio pare che le cose possano cambiare ed infatti, secondo Tuttomercatoweb, si è fatto avanti l’Athletic Club, squadra storica dello spagnolo che avrebbe tanto piacere a chiudere la carriera in quel di Bilbao.

Sullo spagnolo però restano vive anche alcune ipotesi italiane e un’altra spagnola: il Siviglia, dove Fernando Llorente è molto apprezzato dal direttore sportivo Monchi.