Spadafora: “Basta personalismi, bisogna pensare come sistema unico”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato durante l’evento del “Social Football Summit 2020”. Parole riportate da Calcioefinanza.it.

“Nelle prossime settimane parleremo con l’Unione Europea per discutere dei nostri progetti. Abbiamo chiesto un miliardo di euro. Il Governo deve aiutare lo sport, ma anche quest’ultimo deve capire come riadattarsi. Il Paese deve essere all’altezza di affrontare questa nuova sfida”.

“Il mondo dello sport, soprattutto del calcio deve ragionare come sistema. Basta all’avanzata di proposte fin troppo personali. Il Governo e le istituzioni devono avere un approccio diverso ma tutti devono capire che questa è un’industria”.

“Questo mondo deve essere gestito senza personalismi, prendendo anche da modelli internazionali. Nessuno sapeva come gestire questa situazione nuova e tutti abbiamo fatto degli errori, ma non bisogna ricommetterli. C’è bisogno di questo cambio di mentalità: pensare come un sistema”.