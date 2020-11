Anche Sky, dopo Tuttosport (Clicca qui), conferma le indiscrezioni su Victor Osimhen: l’attaccante, che ora si trova in Nigeria, è stato sottoposto ad un tampone prima di poter rientrare in Italia e dovrà aspettare l’esito prima di tornare a Napoli. Il ventiduenne spera di poter partire in serata e domani mattina sarà già a Villa Stuart per ulteriori esami e controlli dello staff medico azzurro.