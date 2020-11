L’ex medico del Napoli Alfonso De Nicola ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’infortunio di Victor Osimhen, uscito anzitempo con la sua nazionale dopo un duro scontro di gioco.

“Prima di tutto non bisogna fare sentenze su Osimhen e non mettere sotto troppa pressione il ragazzo. Bisogna aspettare per capire il tipo di problema, in caso di lussazione o lesioni gravi potrebbe operarsi e avere anche tre mesi di stop. Bisogna aspettare”.