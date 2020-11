Nazionale, Evani: “Vogliamo arrivare primi e affrontare le grandi. Dzeko? Uno solo non fa la squadra”

Il vice ct della Nazionale Evani, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Bosnia che chiuderà così il girone di Nations League.

“La Bosnia ci ha sempre messi in difficoltà nonostante non abbiamo mai perso. Mancherà Dzeko ed è un’assenza pesante ma non è un giocatore che fa la squadra”.

“Dispiace a tutti che Mancini non sia qui, ma faremo di tutto per non farci pesare la sua assenza perché dobbiamo essere concentrati per vincere e arrivare primi nel girone. Ci siamo creati questa opportunità e sarebbe un peccato non sfruttarla”.

“Non ci saranno molti cambi rispetto alla sfida contro la Polonia. Questa squadra vuole afre bene e puntare in alto, alle migliori. La vittoria domani sarebbe un’importante risultato, tutti sono fiduciosi”.

“Italia tra le grandi? Magari siamo pari, forse anche sopra di loro, lo sapremo affrontandole. Adesso il nostro problema si chiama Bosnia”.

“Rischio appagamento? Non credo perché tutti i nostri giocatori sono anche ottime persone e sanno che il tempo dei complimenti è finito. Quello che hai fatto ieri non conta più, serve quello che farai domani sera”.