Stando a quanto riportato da The Sun, giornale inglese, Arek Milik resta nel mirino di alcuni club della Premier League, in particolare Tottenham ed Everton, pronte ad offrire al club partenopeo un conguaglio pari a poco più di 10 milioni di euro per acquistarlo già a gennaio. L’attaccante, dal conto suo, vorrebbe partire perchè altrimenti rischia di perdere l’Europeo 2021 con la Polonia.