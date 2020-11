Domenica Ibrahimovic e Gattuso si ritroveranno come avversari in due ruoli diversi. L’uno attaccante del Milan, l’altro allenatore del Napoli. La Gazzetta dello Sport ricorda la forte amicizia tra i due riportando alcune parole di Ibra ai tempi in cui i due giocavano per il Milan: “Rino è straordinario. Se molli un attimo te lo ritrovi sul collo. Se dovessi partire per una guerra vorrei lui al mio fianco”.