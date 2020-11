Mertens-Insigne, da “rivali” a certezze azzurre. Come riportato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno, i due folletti stanno ben figurando nelle rispettive nazionali e saranno gli unici due ad avere sicuramente una maglia da titolare nel big match contro il Milan.

Sembrano lontani i tempi in cui Dries e Lorenzo si contendevano il posto. Gattuso li protegge, ha spinto per il rinnovo di Mertens e ha messo Insigne al centro del progetto, dandogli fiducia e ottenendo la crescita nella maturità che ha messo in mostra anche in Nazionale. Saranno dunque loro due a guidare l’attacco azzurro contro la capolista domenica sera al San Paolo. Per gli altri due posti in avanti, c’è una settimana di tempo per decidere…