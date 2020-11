Nazionale, Florenzi: “C’è solo un risultato per la sifda di domani”

In conferenza stampa, insieme al vice ct Evani, c’era anche Alessandro Florenzi per parlare della sfida di domani contro la Bosnia.

“Dobbiamo assolutamente vincere perché vogliamo arrivare primi. Siamo fiduciosi e concentrati, loro già ci hanno messo in difficoltà difendendosi e ripartendo l’ultima volta che li abbiamo incontrati”.

“Non devono esserci cali di concentrazione perché ogni partita per l’Italia va giocata come una finale, questa maglia va onorata sempre”.

“Loro non avranno Dzeko che fa gran parte del lavoro di squadra. L’ho sentito per sapere come sta. Dovremo rifare la partita con la Polonia, far subito gol. C’è solo un risultato“.