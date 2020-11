Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione relativa a Juventus-Napoli su Tele A:

“Per me non ci sono speranze. Ci dovrebbero essere, ma non ci sono per l’avversario che c’è in mezzo. L’ho sempre detto, posso sbagliare, è un’ipotesi, il problema è che in questo caso le ipotesi e le supposizioni le hanno fatte i giudizi scrivendo sentenze con congetture e non con certezze. Se le fanno i giudizi, figuriamoci se non le possiamo fare noi. Non si può fare nulla perchè c’è la Juventus”.