Dopo la pausa nazionali, Gattuso attende di ritrovare tutti i calciatori a Castel Volturno per cominciare a pianificare nel dettaglio la sfida contro il Milan. Tanti dubbi di formazione per Gattuso, anche dopo l’infortunio di Osimhen con la Nigeria. In bilico anche e titolarità di Elmas e Zielinski, i quali sono tornati da poco a causa del COVID. Ringhio, data soprattutto la possibile assenza dell’attaccante nigeriano, sta pensando di passare al 4-3-3. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.