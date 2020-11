Castel Volturno è un po’ vuota. Sono infatti ben 15 i Nazionali del Napoli in giro per il mondo. Gattuso non vuole cali di tensione e sta lavorando intensamente con i presenti in attesa che sopraggiungono gli altri membri della rosa.

Ma Gattuso, come riporta Il Corriere dello Sport, dovrà aspettare almeno venerdì per rivedere il gruppo al completo. Oggi si inizierà a rivedere qualcuno e quel qualcuno è Kalidou Koulibaly.