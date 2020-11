L’agente di Dominik Szoboszlai, Matyas Esterhazy, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di DIGI Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lascerà l’Austria, non sappiamo ancora se a gennaio o in estate. L’importante è trovare un club che gli dia continuità. Settimana dopo settimana sta dimostrando il suo valore in campionato, in Champions e in Nazionale”.