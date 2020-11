Infortunio per Osimhen in Nazionale. L’attaccante azzurro sta tornando in Italia, per sottoporsi a nuovi esami strumentali, per capire l’entità dell’infortunio e stilare, così, la tabella di recupero.

Dalla radio ufficiale degli azzurri, arrivano dei retroscena su quello che è l’umore del nigeriano, dopo l’infortunio e a rivelarlo è Diego De Luca:

“Persone vicine a Osimhen ci hanno raccontato di un Victor arrabbiato per l’infortunio, perchè è un calciatore che vorrebbe essere presente in campo ad ogni partita. Appena rientrerà, verrà sottoposto a nuovi accertamenti, per capire quali possono essere i tempi di recupero ed eventuali gare che potrebbe saltare”.