La prima pagina di Tuttosport si apre con la vittoria di Hamilton in Turchia, che eguaglia Schumacher vincendo il settimo mondiale. Vittoria numero 100 vicina.

In primo piano spicca poi anche la vittoria dell’Italia contro la Polonia, gli azzurri rimangono imbattuti dopo 21 partite.

A destra spazio al mercato Juve con Gravenberch su tutti, Torino in ansia per Gianpaolo che non ci sarà contro l’Inter. In basso si parla di MotoGp e nuoto.