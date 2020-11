Protagonista di una doppia promozione dalla C alla A, il Napoli Femminile è alla ricerca di un’affermazione considerevole in Serie A, visto che fino ad ora ha raccolto solo un punto.

Il dg Nicola Crisano, direttore generale del club, presso ‪gianlucadimarzio.com‬ ha rilasciato un’intervista: “La chiamata del presidente Carlino è arrivata un mese fa e mi ha riempito di gioia. Non avrei potuto rifiutare”.

Dopo otto partite giocate, le azzurre sono ultime, ma questo non spaventa: “Per quello che ho visto nelle prime gare, il Napoli merita più punti. Ora l’obiettivo è la salvezza. La rosa è di buon livello e rispetto le decisioni fatte dall’allenatore Marino e dal ds D’Ingeo. Sto studiando, presto potrò dare il meglio di me. Credo che con il lavoro quotidiano raccoglieremo quello che seminiamo”.

Un bel rapporto quello tra la città di Napoli e le sue giocatrici: “Nel quartiere di Barra – dove le ragazze giocano le gare casalinghe – si è instaurato un legame positivo con gli abitanti, le adorano! La risposta dei tifosi è forte e questa squadra si sente figlia della città. L’atmosfera è tanto passionale che, nonostante l’impianto sia chiuso, i tifosi guardano la partita dai balconi adiacenti”. Con il sogno vivo e concreto “di diventare un fiore all’occhiello della città”.