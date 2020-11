Moratti: “Eriksen? La pazienza ha un limite. Avrei preso Koulibaly, ecco perché”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento di Inter a tutto tondo, menzionando anche Koulibaly in una parentesi di calciomercato.

“Eriksen? Se continua così, è da scambiare. Ha un grande talento ma può capitare anche a uno come lui di non riuscire ad adattarsi, la pazienza però ha un limite. A Milano c’è una sorta di rinascita che mi fa ben sperare per il futuro, anche se con la pandemia tutto è un po’ confuso”.

“Mercato? Kantè sarebbe veramente utile alla squadra. Io in difesa avrei preso Koulibaly perchè è il miglior difensore d’Europa“.