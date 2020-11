The Athletic – Liverpool su Koulibaly? Ecco il piano di Klopp per il mercato di gennaio

Rimbalzano incessantemente le voci che vedono Kalidou Koulibaly nel mirino del Liverpool, dopo l’infortunio di Virgil Van Dijk e di Joe Gomez, i due centrali titolari degli attuali campioni d’Inghilterra.

Il The Athletic, però, fa chiarezza sulle intenzioni del club allenato da Jurgen Klopp per il mercato di gennaio: non ci sarà un grande investimento in difesa nella prossima sessione di mercato.

Nella rosa dei Reds c’è ancora Joel Matip e la possibilità di adattare Fabinho. Quindi, almeno per ora, pericolo scampato per il Napoli.